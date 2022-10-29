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ويكند الرعب في موسم الرياض: الزوار أبدعوا

2022-10-29 الساعة 2:38
ويكند الرعب في موسم الرياض: الزوار أبدعوا
المواطن - الرياض

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أجواء خاصة ومرعبة عاشها زوار فعالية احتفالية، ويكند الرعب، المقام في بوليفارد رياض سيتي يومي الخميس والجمعة.

ويك إند الرعب

وتصدر هاشتاج ويكند الرعب، اليوم السبت، موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في المملكة تويتر، ورصد “المواطن” ردود أفعال إيجابية عقب المشاركة في الفعالية المقامة على هامش موسم الرياض.

وقال الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر تويتر: خوف ضحك وحماس عشناها مع المرعبين في بوليفارد رياض سيتي، كل الزوار أبدعوا بتنكرهم وأبهرونا.

رعب فوق الخيال

وعلق رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة تركي آل شيخ، عبر حسابه على تويتر، بالقول: مبدعين اليوم بالأزياء في ويكند الرعب.

 

وكتب سعد العجمي، عبر تغريدة على تويتر، الرعب فوق الخيال في اليوم الثاني من ويكند الرعب، والأجواء خيال بأزياء تنكرية.

وشارك الأطفال أيضًا بشكل واسع في الفعالية، ونشروا صورًا وفيديوهات عبر مشاركتهم بأزياء ورسومات مستوحاة من أعياد الرعب في الولايات المتحدة وأوروبا.

مليون زائر في أسبوع

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أطلقت فعالية ويك إند الرعب الفريدة والمختلفة، التي تعتمد على ارتداء أزياء التنكر بأكثر طريقة مرعبة، في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، يومَيْ الخميس والجمعة، وبدخول مجاني للمتنكرين بأزياء الرعب.

وجذب موسم الرياض خلال الأسبوع الأول أكثر من مليون زائر، في نجاح للفعالية التي تتوزع على 15 منطقة، ويعد موسم الرياض من أكبر الاحتفاليات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

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