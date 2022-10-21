ياسر المسحل: أستشير المهوس والطويهر إعلاميًا

أنهى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل الجدل المثار حول مستشاريه السريين، مؤكدًا أنه يستشر سلطان المهوس وفيصل الطويهر فقط.

ياسر المسحل يكشف مستشاريه

وقال ياسر المسحل: “عندما بدأت فترة المجلس، كان المتحدث الإعلامي مع الإدارة السابقة، محمد الشيخ، وانتهت فترته عمله، وجلسنا مع مجلس الإدارة، ورأينا ألا نستعين بمتحدث رسمي”.

وتابع ياسر المسحل حديثه قائلًا: “قرر المجلس عدم الاستعانة بمتحدث رسمي، وقرر أن يكون هناك مستشارون، وتواصلت في عام 2019 مع سلطان المهوس للعمل معنا في الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وواصل المسحل تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “طلب سلطان المهوس عدم نشر اسمه كونه كان مرتبطًا بعمل آخر وهو اليوم يعمل مع الاتحاد بدوام جزئي، أما الآخر فهو فيصل الطويهر الذي يعمل في الاتحاد”.

الترشح لفترة ثانية

على الجانب الآخر، طالب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، المسحل بالاستمرار في منصبه والترشح لولاية جديدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).