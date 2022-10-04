ياسر المسحل يترشح لعضوية مجلس الفيفا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لعضوية مجلس “فيفا”، وجاء رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل في المقدمة.
ياسر المسحل يترشح:
ومن المقرر أن تُقام انتخابات الاتحاد الآسيوي خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ33، وذلك يومي 1 و2 فبراير 2023 في العاصمة البحرينية المنامة.
ويُنافس ياسر المسحل كل من؛ الصيني دو زهاوكاي، الياباني كوزو تاشيما، الكوري الجنوبي مونج جيو تشونج، الماليزي داتوك حاجي، الفلبيني ماريانو ارانيتا والقطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
مرشحين لمناصب أخرى:
وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدمفي بيانه أن هناك مرشحًا وحيدًا لمنصب رئيس الاتحاد القاري، الذي يتولى أيضًا منصب نائب رئيس “فيفا”، يتمثل في الرئيس الحالي للاتحاد القاري، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.
ويتنافس على منصب نائب الرئيس، اللبناني هاشم حيدر عن اتحاد غرب آسيا والإيراني مهدي تاج وداستانبيك كونوكباييف من قرغيزستان عن اتحاد وسط آسيا، ويوجين تسيتشوب من بوتان عن اتحاد جنوب آسيا وزاو زاو من ميانمار عن اتحاد آسيان وجانباتار امجالانباتار من منغوليا عن اتحاد شرق آسيا.
وترشحت 5 سيدات لعضوية الاتحاد الآسيوي، من بينهن واحدة تتولى أيضًا عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتابع البيان: “يخضع المرشحون الآن لتدقيق الأهلية الذي تجريه لجنة الانتخابات في الاتحاد الآسيوي، وكذلك من قبل لجنة المراجعة في الاتحاد الدولي للأعضاء المرشحين لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم”.
وأضاف: “تعد لجنة الانتخابات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مسؤولة عن كافة المهام المتعلقة بتنظيم وإدارة والإشراف على الانتخابات، كما يتم مراقبة انتخابات مقاعد الاتحاد الدولي لكرة القدم من قبل أشخاص تعينهم لجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي”.