يزيد الراجحي يتألق في رالي القصيم 2022

واصل السائق السعودي يزيد الراجحي تألقه ضمن منافسات رالي القصيم، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022، اليوم الخميس.
يزيد الراجحي يفوز
وظهر الراجحي بشكل مميز في منافسات اليوم، حيث نجح في تحقيق الفوز بالمرحلة الأولى LEG1 بقسميها الأول والثاني من رالي القصيم، برفقة ملاحه ديرك فون تسيتسيفتس.
وتمكن يزيد الراجحي من قطع مسافة 183.57 كلم في المرحلة الخاصة على متن سيارة تويوتا هايلوكس التي أُقيمت في منطقة الشماسية.
ويطمح الراجحي في مواصلة تألقه لتحقيق لقب رالي القصيم للمرة الثانية في مسيرته، بعدما تمكن من حصد النسخة الأولى التي أُقيمت في عام 2019.
تألق في المرحلة الخاصة الاستعراضية
واستحوذَ الثلاثي السعودي الراجحي وياسر الخريف وهيثم التويجري على صدارة فئات السيارات والدراجات النارية ذات العجلتين ورباعية العجلات “كوادز”، في المرحلة الخاصة الاستعراضية لرالي القصيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).