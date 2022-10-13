Icon

فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً Icon المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس Icon مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية Icon رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال Icon انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
فاز بالمرحلة الأولى LEG1

يزيد الراجحي يتألق في رالي القصيم 2022

2022-10-13 الساعة 2:15
يزيد الراجحي يتألق في رالي القصيم 2022
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

واصل السائق السعودي يزيد الراجحي تألقه ضمن منافسات رالي القصيم، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022، اليوم الخميس.

يزيد الراجحي يفوز

وظهر الراجحي بشكل مميز في منافسات اليوم، حيث نجح في تحقيق الفوز بالمرحلة الأولى LEG1 بقسميها الأول والثاني من رالي القصيم، برفقة ملاحه ديرك فون تسيتسيفتس.
يزيد الراجحي
الراجحي في السباق – المصدر @SAMF_GOV
وتمكن يزيد الراجحي من قطع مسافة 183.57 كلم في المرحلة الخاصة على متن سيارة تويوتا هايلوكس التي أُقيمت في منطقة الشماسية. ويطمح الراجحي في مواصلة تألقه لتحقيق لقب رالي القصيم للمرة الثانية في مسيرته، بعدما تمكن من حصد النسخة الأولى التي أُقيمت في عام 2019.  
يزيد الراجحي
الراجحي في السباق – المصدر @YazeedRacing

تألق في المرحلة الخاصة الاستعراضية

واستحوذَ الثلاثي السعودي الراجحي وياسر الخريف وهيثم التويجري على صدارة فئات السيارات والدراجات النارية ذات العجلتين ورباعية العجلات “كوادز”، في المرحلة الخاصة الاستعراضية لرالي القصيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا). رالي القصيم - يزيد الراجحي
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هاري ماجواير: بريء من أخطاء اليونايتد
الرياضة العالمية

هاري ماجواير: بريء من أخطاء اليونايتد

الرياضة العالمية
موعد مباراة السعودية والإكوادور
الرياضة

موعد مباراة السعودية والإكوادور

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة بـ كليات الخليج
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ كليات الخليج

حصاد اليوم
خرائط U Maps في معرض جدة العقاري
السعودية اليوم

خرائط U Maps في معرض جدة العقاري

السعودية اليوم
20 % من السعوديين مدخنون
السعودية اليوم

20 % من السعوديين مدخنون

السعودية اليوم
التعاون الإسلامي: حرق مستوطنين للمصحف استفزاز للمسلمين
السعودية اليوم

التعاون الإسلامي: حرق مستوطنين للمصحف استفزاز للمسلمين

السعودية اليوم
السحب الركامية تعود غدًا
السعودية اليوم

السحب الركامية تعود غدًا

السعودية اليوم
تحديث جديد لتطبيق سناب شات بمزايا عديدة
تكنولوجيا

تحديث جديد لتطبيق سناب شات بمزايا عديدة

تكنولوجيا

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه