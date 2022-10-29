يسرا تثير الجدل بكسر الحداد

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أثارت الفنانة المصرية يسرا جدلًا واسعًا، وذلك بكسر حدادها على الفنان الراحل هشام سليم شقيق زوجها، إذ ظهرت بإطلالة فخمة باللون الأخضر خلال حفل جوائز Fashion Trust Arabia، المقام في قطر.
وحضرت يسرا الحفل مع كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي، وجذبت الأنظار بإطلالتها التي كانت من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، إذ ارتدت فستانًا طويلًا ذا أكمام طويلة باللون الأخضر، واتسم التصميم بأنه مطرز بالكامل، وبحزام شيفون حول منطقة الخصر.
وأكدت وسائل إعلام مصرية، أن سعر الفستان بلغ 15 ألف دولار أي ما يعادل نحو 350 ألف جنيه مصري.
وعلى الرغم من إشادات البعض بالإطلالة، انتقد كثيرون من المغردين، هذا اللون الذي ظهرت به لكسرها الحداد على شقيق زوجها الفنان الراحل هشام سليم، الذي توفي في 22 سبتمبر الماضي، عن عمر ناهز 64 عامًا، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.
وقال أحد المتابعين “الدنيا ماشية وبتجري كمان إذا لم يحزن أحد عليه من عائلته حتحزن عليه يسرا!.. هي ليست من أهله ولا يمكن تطول في الحداد”.
وأضافت أخرى: “يا عيني عليك يا هشام سليم والله الغريب يحزن عليك العمر كله”.
يذكر أن يسرا قد حضرت فعاليات مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 13 في 22 أكتوبر، بعد رحيل الفنان هشام سليم، وظهرت بإطلالة سوداء، مرتدية بذلة فورمال مخططة.