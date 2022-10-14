يعود إلى الحياة بأعجوبة بعد وفاته بـ90 دقيقة

روى رجل مات لمدة 90 دقيقة تجربة الاقتراب من الموت المخيفة التي عانى منها أثناء محاولة إنعاشه على يد المسعفين. وتعرض أليستير بليك، 61 عامًا، لسكتة قلبية في الساعات الأولى من صباح يناير 2019 بينما كان نائمًا بجوار زوجته ميليندا في منزلهما في أستراليا. الانتظار لوصول الإسعاف وسارعت ميليندا لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لزوجها بينما كانت تنتظر بفارغ الصبر وصول سيارة الإسعاف. وبعد محاولتها إنعاش أليستير لمدة 20 دقيقة، وصل المسعفون لكنه ظل هامدًا دون حراك. محاولة للإنقاذ عمل المسعفون لأكثر من ساعة، حيث استمروا في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بالإضافة إلى إعطائه ثماني صدمات في الصدر باستخدام مزيل الرجفان. وبعد 90 دقيقة من محاولة إعادة قلب أليستير للحياة، نجح المسعفون في نهاية المطاف في استعادة النبض لقلب الرجل. تجربة الحياة والموت وقال أليستر متحدثًا عن تجربته: “كنت ميتًا لمدة 90 دقيقة. أتذكر الذهاب إلى الفراش، والشيء التالي الذي أتذكره هو الاستيقاظ على عربة متجهة من وحدة العناية المركزة إلى العناية التاجية”. وأضاف “كثير من الناس يسألونني إن كنت قد رأيت شيئًا أثناء موتي السريري، ولكنني لم أر شيئًا، لا أضواء ساطعة ولا أي أطياف غريبة”. يذكر أنه تم نقل أليستير إلى مستشفى فرانكستون حيث تمكن الأطباء من فتح شريانه المسدود، ووضعوا جهاز تنظيم ضربات القلب على قلبه كإجراء احترازي. أليستير خرج بعد ذلك من المستشفى وتقريبًا بعد 12 يومًا، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية.