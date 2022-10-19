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“يلا بوليفارد” لنعيش “ساعة أمل” بموسم الرياض

2022-10-19 الساعة 12:04
“يلا بوليفارد” لنعيش “ساعة أمل” بموسم الرياض
المواطن - الرياض

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يستضيف مسرح أبوبكر الشدي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، مسرحية “يلا بوليفارد” التي سيتم عرضها خلال الفترة ما بين 22- 29 أكتوبر الجاري، وتحتوي على مجموعة من المواقف الكوميدية التي يتعرض لها نجوم مسلسل شباب البومب خلال زيارتهم منطقة “بوليفارد رياض سيتي”. ويتم تجسيد المواقف التي يمر بها فريق المسرحية من خلال مشاهد كوميدية ساخرة، تمنح الزوار أوقاتًا ترفيهيةً مميزة برفقة النجم فيصل العيسى ورفاقه عبدالعزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، وسلمان المقيطيب، ومهند الجميلي؛ ويمكن حجز تذاكر المسرحية عبر الرابط: (اضغط هنا).   وفي السياق ذاته يشهد مسرح محمد العلي في “بوليفارد رياض سيتي” خلال الفترة 23- 27 أكتوبر الجاري عرض مسرحية “ساعة أمل” التي تدور أحداثها حول سيدة سعودية تلتقي بزميلاتها هيا ومروة بعد وفاتها، ويدور بينهن حوار كوميدي يكشف قصة حياة أمل والأسباب الحقيقية خلف وفاتها، ويؤدي أدوار المسرحية كل من الفنانة إلهام علي، وشيماء سيف، وفوز العبدالله؛ ويمكن حجز تذاكر المسرحية من خلال الرابط: (اضغط هنا). ويشهد موسم الرياض 2022 عددًا من المسرحيات العربية والسعودية، ومجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجالات الألعاب والمتاجر والتسوق، إضافةً إلى الحفلات والألعاب النارية، والخيارات المتنوعة في المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية.
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