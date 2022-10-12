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ليس مرضًا مزمنًا

يمكن لمريض الصرع أن يتعافى تمامًا

2022-10-12 الساعة 12:15
يمكن لمريض الصرع أن يتعافى تمامًا
المواطن-الرياض

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أكدت الدكتورة فوزية بامقدم، استشاري مخ وأعصاب، أن الصرع ليس مرضاً مُزمناً ويمكن للمريض أن يتعافى منه تماماً بالأدوية الطبية. وقالت فوزية بامقدم خلال حديثها عبر برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، ردًا على سؤال المذيع حول إمكانية تعافي مريض الصرع بشكل نهائي، موضحة: “يمكن يتعافي وبدواء واحد، وممكن لو لديه شيء بالدماغ أن يتم إزالته بعملية جراحية”. وأكدت الطبيبة، أنه أصبحت هناك أدوية متطورة لمريض الصرع ولا يوجد لها آثار جانبية مثل السابق.

إسعاف المصاب بالصرع

وفي وقت سابق، استعرضت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطوات إسعاف الشخص المصاب بالصرع، محذرة من دفع لسان المصاب أو محاولة وضع أشياء في فمه أثناء النوبة، بل يجب منع سقوط المصاب بشكل مفاجئ وارتطامه بالأرض، مع إرخاء ملابس المصاب الضيقة وفتح أزرار ثوبه. كذلك نصحت هيئة الهلال الأحمر بوضع المصاب على جنبه حتى يخرج اللعاب والذي قد يسبب له اختناقًا في التنفس، محذرة من سكب الماء على وجهه.  
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