يمكن لمريض الصرع أن يتعافى تمامًا

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وقالت فوزية بامقدم خلال حديثها عبر برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، ردًا على سؤال المذيع حول إمكانية تعافي مريض الصرع بشكل نهائي، موضحة: “يمكن يتعافي وبدواء واحد، وممكن لو لديه شيء بالدماغ أن يتم إزالته بعملية جراحية”. وأكدت الطبيبة، أنه أصبحت هناك أدوية متطورة لمريض الصرع ولا يوجد لها آثار جانبية مثل السابق.
د فوزية بامقدم -استشاري مخ وأعصاب: الصرع ليس مرض مُزمن والمريض يتعافى منه تماما بالأدوية الطبية @EEGroup07@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/M12EogkHOP— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 11, 2022