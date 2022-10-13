Icon

مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية Icon رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال Icon انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية Icon نقش ثمودي جديد في العلا Icon الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
داخل إغاثي الملك سلمان

يمنية تصنع عشرات الأطراف الصناعية يوميًا

2022-10-13 الساعة 9:58
يمنية تصنع عشرات الأطراف الصناعية يوميًا
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تعمل إحدى السيدات اليمنيات في صناعة عشرات الأطراف الصناعية يوميًا، داخل مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يخصص عشرات المشاريع الإغاثية والإنسانية لدعم المرأة اليمنية.

الأطراف الصناعية

ويتلقى مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بعدن تمويلاً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتباشر اليمنية إشراق عملها بعد تلقيها دورات تدريبية لصناعة الأطراف الصناعية داخل المركز. وقالت إشراق، في حديث لقناة “الإخبارية”، إنها تشعر بالفخر والسعادة كونها تساهم في تركيب الأطراف الصناعية للمبتورين، وأن هذه الأطراف تساعد هؤلاء المصابين من استئناف ممارسة حياتهم مرة أخرى. وأضافت إشراق: “أقدم خدمات للمستفيدين من خلال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية”.

مساعدة المرأة

وتعد إشراق واحدة من بين مئات النساء اليمنيات اللاتي يشاركن في مشاريع الملك  سلمان للإغاثة، المنتشرة بمختلف المحافظات اليمنية من أجل تمكين المرأة اليمنية من أداء دورها المجتمعي. ولم يقتصر دور مركز الملك سلمان للإغاثة على مساعدة المرأة اليمنية فقط، ولكن دشن المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية،  مشروع دعم التعليم في اليمن، من أجل تأهيل 23 مدرسة في أربع محافظات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. ويستهدف المشروع توفير الوصول الآمن للتعليم في المناطق المتضررة من الصراع والكوارث، والحد من آثار التسرب من التعليم بين الطلاب بسبب الحرب.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...
حساب المواطن

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...

حساب المواطن
الفرق بين الزيوت الصحية والمهدرجة وخطرها
صحة وطب‎

الفرق بين الزيوت الصحية والمهدرجة وخطرها

صحة وطب‎
الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي
السعودية اليوم

الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي

السعودية اليوم
ليز تراس تواجه نداءات بسحب الثقة
العالم

ليز تراس تواجه نداءات بسحب الثقة

العالم
موجة جديدة من كورونا قد تضرب أوروبا
العالم

موجة جديدة من كورونا قد تضرب أوروبا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب

الرياضة
نصائح لتخفيف آلام الركبة
صحة وطب‎

نصائح لتخفيف آلام الركبة

صحة وطب‎
طلب غريب من رئيس أتلتيكو مدريد لـ...
الرياضة العالمية

طلب غريب من رئيس أتلتيكو مدريد لـ...

الرياضة العالمية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه