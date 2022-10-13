يمنية تصنع عشرات الأطراف الصناعية يوميًا

فيديو | مركز الملك سلمان للإغاثة يخصص عشرات المشاريع الإغاثية والإنسانية لدعم المرأة اليمنية #الإخبارية pic.twitter.com/u1MT7i555b — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 13, 2022

الأطراف الصناعية

مساعدة المرأة

تعمل إحدى السيدات اليمنيات في صناعة عشرات الأطراف الصناعية يوميًا، داخل مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يخصص عشرات المشاريع الإغاثية والإنسانية لدعم المرأة اليمنية.ويتلقى مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بعدن تمويلاً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتباشر اليمنية إشراق عملها بعد تلقيها دورات تدريبية لصناعة الأطراف الصناعية داخل المركز. وقالت إشراق، في حديث لقناة “الإخبارية”، إنها تشعر بالفخر والسعادة كونها تساهم في تركيب الأطراف الصناعية للمبتورين، وأن هذه الأطراف تساعد هؤلاء المصابين من استئناف ممارسة حياتهم مرة أخرى. وأضافت إشراق: “أقدم خدمات للمستفيدين من خلال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية”.وتعد إشراق واحدة من بين مئات النساء اليمنيات اللاتي يشاركن في مشاريع الملك سلمان للإغاثة، المنتشرة بمختلف المحافظات اليمنية من أجل تمكين المرأة اليمنية من أداء دورها المجتمعي. ولم يقتصر دور مركز الملك سلمان للإغاثة على مساعدة المرأة اليمنية فقط، ولكن دشن المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، مشروع دعم التعليم في اليمن، من أجل تأهيل 23 مدرسة في أربع محافظات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. ويستهدف المشروع توفير الوصول الآمن للتعليم في المناطق المتضررة من الصراع والكوارث، والحد من آثار التسرب من التعليم بين الطلاب بسبب الحرب.