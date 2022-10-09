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سجلتا 41 درجة مئوية

ينبع و الأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة

2022-10-09 الساعة 11:41
ينبع و الأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة
المواطن - الرياض

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أوضح المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة بالمملكة، موضحا أن الأحساء وينبع سجلتا أعلى درجة حرارة اليوم بـ41 درجة مئوية. وأشار المركز، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أن 3 مدن سجلت 40 درجة مئوية وهي : ( مكة المكرمة – حفر الباطن- العلا) .

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول خلال فترة الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ونصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج .
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