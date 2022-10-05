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خلال نسخة 1998

يوسف الثنيان أكبر عربي سجل بالمونديال

2022-10-05 الساعة 7:17
يوسف الثنيان أكبر عربي سجل بالمونديال
المواطن - مروة نبيل

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يُعد نجم المنتخب السعودي السابق، يوسف الثنيان هو أكبر لاعب عربي نجح في التسجيل في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم.

يوسف الثنيان الأكبر

ونجح يوسف الثنيان في هز الشباك خلال مباراة السعودية ضد جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 1998 في فرنسا، وكان عمره 34 عامًا و7 أشهر و6 أيام.  
السعودية وجنوب إفريقيا
جانب من المباراة
ولعبت السعودية ضد جنوب إفريقيا في مونديال 1998، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، وسجل ثنائية الأخضر سامي الجابر ويوسف الثنيان من ركلتي جزاء، وأحرز شون بارتلت من ركلتي جزاء أيضًا.  
المنتخب السعودي بمونديال 1998
لاعبو المنتخب

الأخضر في كأس العالم 2022

على الجانب الآخر، يتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك. ويطمح الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لتجهيز اللاعبين بشكل مميز خلال الفترة المقبلة، أملًا في الظهور بشكل مميز ضمن منافسات المونديال.
الأخضر - المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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