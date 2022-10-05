يوسف الثنيان أكبر عربي سجل بالمونديال

يُعد نجم المنتخب السعودي السابق، يوسف الثنيان هو أكبر لاعب عربي نجح في التسجيل في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم.
يوسف الثنيان الأكبر
ونجح يوسف الثنيان في هز الشباك خلال مباراة السعودية ضد جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 1998 في فرنسا، وكان عمره 34 عامًا و7 أشهر و6 أيام.
ولعبت السعودية ضد جنوب إفريقيا في مونديال 1998، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، وسجل ثنائية الأخضر سامي الجابر ويوسف الثنيان من ركلتي جزاء، وأحرز شون بارتلت من ركلتي جزاء أيضًا.
الأخضر في كأس العالم 2022
على الجانب الآخر، يتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
ويطمح الأخضربقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لتجهيز اللاعبين بشكل مميز خلال الفترة المقبلة، أملًا في الظهور بشكل مميز ضمن منافسات المونديال.