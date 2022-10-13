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بسبب معاناته من إصابة

يوفنتوس يفقد دي ماريا 20 يومًا

2022-10-13 الساعة 3:41
يوفنتوس يفقد دي ماريا 20 يومًا
المواطن - الرياض

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كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، أنخيل دي ماريا، ومدة غيابه عن الملاعب.

غياب دي ماريا

وكان دي ماريا قد تعرض للإصابة خلال مباراة يوفنتوس الأخيرة في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها فريقه بهدفين. وأشار يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها دي ماريا، أثبتت معاناته من إصابة في أوتار عضلة الفخذ الأيسر، ويحتاج إلى 20 يومًا من أجل التعافي تمامًا.
دي ماريا
النجم الأرجنتيني – المصدر @Juventusfcar
وتأكد بذلك غياب النجم الأرجنتيني عن مواجهتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان وبنفيكا، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من دوري أبطال أوروبا. وتُعتبر هذه هي الإصابة الثالثة التي يتعرض لها دي ماريا منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بداية الموسم الحالي، إلا أنه تألق خلال مشاركاته ونجح في تسجيل هدف وصنع 3 آخرين.
أنخيل دي ماريا
النجم الأرجنتيني – المصدر @Juventusfcar

يوفنتوس هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز الثالث في مجموعته بمنافسات دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، من الفوز في مباراة والخسارة 3 مرات، ما يصعب موقفه في التأهل. كما يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي الممتاز، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والتعادل 4 مرات، والخسارة مرتين.
يوفنتوس ضد ساسولو
لاعبو يوفنتوس – المصدر @Juventusfcar
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