٥ نصائح لكلمات مرور قوية

كلمة المرور القوية؛ حاجز متين لحماية حساباتك#لا_تفتح_مجال وتسهّلها عليهم pic.twitter.com/CKKDhYZbQE — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) October 18, 2022

نصائح

تحذيرات

قدمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني نصائح هامة لإنشاء كلمة مرور قوية للحماية في العالم السيبراني.جاء ذلك في فيديو نشرته الهيئة عبر حسابها على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، قالت فيه: إن كلمة المرور القوية هي حاجز متين للحماية في العالم السيبراني.قدمت الهيئة 5 نصائح لكلمة مرور قوية؛ أبرزها: – استخدام كلمة مرور طويلة تتكون من أحرف وأرقام ورموز. – تغيير كلمة المرور باستمرار. – تفعيل خاصية التحكم الثنائي. – اختيار كلمة مرور مختلفة لكل حساب. – عدم مشاركة كلمة المرور مع أي أحد.في حالة إنشاء كلمة المرور ينبغي الحذر من: – استخدام المعلومات الشخصية في كلمات مرورك. – استخدام تسلسلات واضحة للأحرف أو الأرقام. – إخبار أي شخص بكلمة مرورك. – حفظ كلمات المرور تلقائيًّا في متصفحك. – استخدام كلمة المرور نفسها عبر حسابات متعددة.