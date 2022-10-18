Icon

السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن  Icon تويو يتفاعل مع يوم الأغذية العالمي بمبادرة مستدامة مع “إطعام” Icon حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
لحماية الحسابات

٥ نصائح لكلمات مرور قوية

2022-10-18 الساعة 10:19
٥ نصائح لكلمات مرور قوية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

قدمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني نصائح هامة لإنشاء كلمة مرور قوية للحماية في العالم السيبراني. جاء ذلك في فيديو نشرته الهيئة عبر حسابها على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، قالت فيه: إن كلمة المرور القوية هي حاجز متين للحماية في العالم السيبراني.

نصائح

قدمت الهيئة 5 نصائح لكلمة مرور قوية؛ أبرزها: – استخدام كلمة مرور طويلة تتكون من أحرف وأرقام ورموز. – تغيير كلمة المرور باستمرار. – تفعيل خاصية التحكم الثنائي. – اختيار كلمة مرور مختلفة لكل حساب. – عدم مشاركة كلمة المرور مع أي أحد.

تحذيرات

في حالة إنشاء كلمة المرور ينبغي الحذر من: – استخدام المعلومات الشخصية في كلمات مرورك. – استخدام تسلسلات واضحة للأحرف أو الأرقام. – إخبار أي شخص بكلمة مرورك. – حفظ كلمات المرور تلقائيًّا في متصفحك. – استخدام كلمة المرور نفسها عبر حسابات متعددة.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه