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يقام نوفمبر المقبل

‎44 متحدثًا في مؤتمر الطب التجميلي بالرياض

2022-10-25 الساعة 2:10
‎44 متحدثًا في مؤتمر الطب التجميلي بالرياض
المواطن - الرياض

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تستضيف العاصمة الرياض، أول مؤتمر للأكاديمية العلمية للطب التجميلي في شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 44 متحدثًا محليًّا وعالميًّا من أساتذة وعلماء متخصصين في مجال التجميل من أمريكا وأوروبا والسعودية.

المؤتمر الأكبر:

‎وقال الدكتور نايف النمير رئيس مؤتمر الطب التجميلي: إن المؤتمر يعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية والأكبر في المنطقة يقام في يومي 11 و12 من شهر نوفمبر 2022 المقبل في فندق الفيرمونت في الرياض.

‎وأضاف الدكتور النمير أن المؤتمر يتضمن أكثر من 25 محاضرة وورش عمل خاصة في أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم من خلال متحدثين من أمريكا، أوروبا، مصر، الإمارات بالإضافة إلى السعودية، حيث يستهدف تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسين الصحيين في هذا المجال.

16 ساعة:

‎وفي ذات الصدد، أوضح الدكتور سليمان الفرج، المسؤول الإعلامي لـ مؤتمر الطب التجميلي، أنه ينعقد تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع عدد ساعات تعليمية قدرها 16 ساعة، ويستهدف المؤتمر أطباء التجميل والممارسين الصحيين في هذا المجال، بالإضافة إلى طلاب وطالبات الطب المهتمين في هذا التخصص.

‎وأشار الفرج إلى أن المؤتمر يتضمن ثماني ورش عمل في أحدث تقنيات التجميل في العالم، بالإضافة إلى محاضرات عملية من أطباء من مختلف دول العالم.

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