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1.5 مليون مستفيد من خدمة الصكوك الإلكترونية

2022-10-03 الساعة 2:47
1.5 مليون مستفيد من خدمة الصكوك الإلكترونية
المواطن - واس
كشفت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من خدمة تحديث الصكوك الورقية إلى إلكترونية، تجاوز الـ 1.5 مليون مستفيد، في ظل تطوير الخدمة وتحسين جودتها من خلال تسهيل و تبسيط الإجراءات.‎

تحديث الصكوك

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى تعزيز الأمن العقاري، وتسهيل الخدمات العدلية على المستفيدين، مؤكدة على الاكتفاء بعملية التحديث من خلال الخدمات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة المستفيد للجهات العدلية، مبينة أن عملية تحديث الصك تمر في عدة مراحل للتحقق و مطابقة البيانات، إضافة إلى تحويل الصك الورقي إلى صك إلكتروني، ويمكن الوصول للخدمة من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز .

المنظومة الرقمية

إضافة إلى تمكين المستفيدين من الاستفادة من المنظومة الرقمية في وزارة العدل وذلك عبر تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل مثل البيع والرهن و التحقق وغيرها من الخدمات العقارية. وتتيح وزارة العدل للملاك الوصول إلى بيانات ممتلكاتهم العقارية بكل يسر وسهولة عبر منصة ناجز من خلال خدمة “عقاراتي”. 1.5 مليون مستفيد من خدمة الصكوك الإلكترونية - المواطن
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