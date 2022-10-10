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10 مخاطر للمشي بدون حذاء بالمنزل

2022-10-22 الساعة 3:47
10 مخاطر للمشي بدون حذاء بالمنزل
المواطن - متابعة

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يتغافل البعض عن المشي حافيًا داخل المنزل بشكل يومي، لاعتقادهم أن السير على السجاد أو الموكيت بقدمين حافيتين يؤدي غرض ارتداء حذاء فى قدميه.

تحذيرات:

ولكن هناك تحذيرات من المشي بدون حذاء ومنها ما يلي:

١-الإصابة بالالتهابات البكتيرية والفطرية، كالأكزيما .

٢-إصابة كعب القدم بالجفاف والتشققات الجلدية.

٣- المشي حافي القدمين يسبب آلامًا في الركبة والظهر.

٤- كما تتعرض الأقدام الحافية للخطر وتتأثر وظيفتها الحيوية، خاصة عند السير على الأسطح الصلبة، الذي يتسبب في المعاناة من إجهاد التهاب القدم وبقية الجسم.

٥- استخدام بعض مطهرات القدم، للقضاء على البكتيريا والفطريات.

٦- المشي حافيًا على الأرض الباردة خاصة أثناء أشهر الشتاء الباردة يؤدي الي الإصابة بنزلات البرد و الرشح.

٧- يؤدي الي خلل في التوازن وتشوهات في القدم، ما يؤدي إلى حالات مؤلمة مثل ألم الكعب والتهاب الأوتار الخلفية والتهاب وتر الساق والقدم .

٨- يعرض المشي حافيًا القدمين للبكتيريا والفطريات، التي يمكن أن تصيب البشرة والأظافر، ويمكن أن تؤثر الالتهابات التي تسببها البكتيريا والفطريات على شكل وراحة القدم.

٩- تفاقم أعراض مرض السكري حيث يمكن أن تؤثر عدوى الجلد، مثل الفطريات، على ترطيب جلد مرضى السكري، مما يغير نسيجه ولونه ويؤدي لتورمه.

١٠ – ضرورة التوجه إلى طبيب متخصص عند إصابه الآم القدمين، وتحديد الأدوية المناسبة لأمراض المشي حافياً منها مضادات الالتهابات الموضعية، مثل الكريمات.

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