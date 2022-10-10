10 مخاطر للمشي بدون حذاء بالمنزل

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يتغافل البعض عن المشي حافيًا داخل المنزل بشكل يومي، لاعتقادهم أن السير على السجاد أو الموكيت بقدمين حافيتين يؤدي غرض ارتداء حذاء فى قدميه.
ولكن هناك تحذيرات من المشي بدون حذاء ومنها ما يلي:
١-الإصابة بالالتهابات البكتيرية والفطرية، كالأكزيما .
٢-إصابة كعب القدم بالجفاف والتشققات الجلدية.
٣- المشي حافي القدمين يسبب آلامًا في الركبة والظهر.
٤- كما تتعرض الأقدام الحافية للخطر وتتأثر وظيفتها الحيوية، خاصة عند السير على الأسطح الصلبة، الذي يتسبب في المعاناة من إجهاد التهاب القدم وبقية الجسم.
٥- استخدام بعض مطهرات القدم، للقضاء على البكتيريا والفطريات.
٦- المشي حافيًا على الأرض الباردة خاصة أثناء أشهر الشتاء الباردة يؤدي الي الإصابة بنزلات البرد و الرشح.
٧- يؤدي الي خلل في التوازن وتشوهات في القدم، ما يؤدي إلى حالات مؤلمة مثل ألم الكعب والتهاب الأوتار الخلفية والتهاب وتر الساق والقدم .
٨- يعرض المشي حافيًا القدمين للبكتيريا والفطريات، التي يمكن أن تصيب البشرة والأظافر، ويمكن أن تؤثر الالتهابات التي تسببها البكتيريا والفطريات على شكل وراحة القدم.
٩- تفاقم أعراض مرض السكري حيث يمكن أن تؤثر عدوى الجلد، مثل الفطريات، على ترطيب جلد مرضى السكري، مما يغير نسيجه ولونه ويؤدي لتورمه.
١٠ – ضرورة التوجه إلى طبيب متخصص عند إصابه الآم القدمين، وتحديد الأدوية المناسبة لأمراض المشي حافياً منها مضادات الالتهابات الموضعية، مثل الكريمات.