10 ملايين ريال عقوبة مخالفة أنشطة إدارة النفايات

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ولفت السباعي خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، إلى أن العقوبة بالنسبة للأفراد بمثابة تحفيز لكن الشركات التي تخالف القواعد هي التي تعاقب، قائلًا: “اليوم لا نتكلم على عقوبة ولكن نتكلم على تحفيز، والعقوبة أكثر للجهات اللي تعمل مخالفة صريحة في أنشطة إدارة النفايات، لكن منتجي النفايات من داخل المنازل نتجه لهم بالتحفيز والتوجيه والتوعية لإدارة نفاياتهم بشكل صحيح”.
فيديو | المدير التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات د. عبد الله السباعي:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 3, 2022
10 آلاف ريال عقوبات الجهات المخالفة في أنشطة إدارة النفايات.. وندعو الأفراد لإداراتها بالشكل الصحيح #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/Z5lFfnQbyk