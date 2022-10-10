10 ملايين ريال عقوبة مخالفة أنشطة إدارة النفايات

فيديو | المدير التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات د. عبد الله السباعي:



10 آلاف ريال عقوبات الجهات المخالفة في أنشطة إدارة النفايات.. وندعو الأفراد لإداراتها بالشكل الصحيح #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/Z5lFfnQbyk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 3, 2022

كشف المدير التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبدالله السباعي، أن عقوبات الجهات المخالفة في أنشطة إدارة النفايات تبلغ 10 ملايين ريال للشركات في حال عدم التعاقد مع جهات مرخصة، أو عمل أي مخالفة على كامل سلسلة القيمة.ولفت السباعي خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، إلى أن العقوبة بالنسبة للأفراد بمثابة تحفيز لكن الشركات التي تخالف القواعد هي التي تعاقب، قائلًا: “اليوم لا نتكلم على عقوبة ولكن نتكلم على تحفيز، والعقوبة أكثر للجهات اللي تعمل مخالفة صريحة في أنشطة إدارة النفايات، لكن منتجي النفايات من داخل المنازل نتجه لهم بالتحفيز والتوجيه والتوعية لإدارة نفاياتهم بشكل صحيح”.