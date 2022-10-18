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في عددٍ من التخصصات

100 وظيفة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية

2022-10-18 الساعة 8:37
100 وظيفة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية
المواطن - الرياض

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر قرابة 100 وظيفة شاغرة في عددٍ من التخصصات. وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الوطنية، أن الوظائف متاحة لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • الممرضة الرئيسية.
  • المدقق السريري – مريض خارجي.
  • مدير عيادة العناية بالجمال.
  • ممرضة العناية بالجروح.
  • إرشادات طبية.
  • معالج فيزيائي.
  • أخصائي علاج وظيفي.
  • أخصائي صدى.
  • أخصائي تسويق إلكتروني.
  • أخصائية تغذية علاجية.
  • منسق.
  • مدير الخدمات المساعدة.
  • المدقق السريري – في المريض.
  • منسق حساب المريض.
  • منسق المطالبات.
  • محاسب عام الأستاذ.
  • منسق رعاية المرضى.
  • مدير صحة المنزل.
  • منسق خدمات المرضى.
  • مدير المنطقة.
  • الممرضة المسؤولة.
  • مشرف الإيرادات والمصروفات.
  • محاسب رواتب.
  • وظائف أخرى متعددة …

طريقة التقديم:

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أكتوبر 2022م. وأشارت “رعاية”، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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