11 شرطًا لتقديم الرجال على التجنيد الموحد لوزارة الدفاع

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل إعلان وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية (التجنيد الموحد) للعام 1444هـ (للجنسين)، للعمل بأفرع القوات المسلحة.

شروط الرجال:

وبحسب ما أعلنت وزارة الدفاع، هناك العديد من الشروط للتقديم على التجنيد الموحد للرجال وهي كما يلي:

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية.

أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

أما الشروط الخاصة بالنساء فهي كما يلي:

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد اعتبارها إليها.

أن تكون لائقة طبيًّا للخدمة العسكرية.

ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية.

ألا يقل سن المتقدمة عن (ثمانية عشر) عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

أن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.