120 دقيقة تنقذ حياة طفلة بالقصيم

نجح فريق طبي مختص من إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة في مستشفى عقلة الصقور في منطقة القصيم في عملية جراحية دقيقة استغرقت 120 دقيقة. مشكلة خلقية وأوضح التجمّع الصحي في القصيم أن الطفلة كانت تعاني من مشاكل خلقية عديدة تمثلت في وجود جزء كبير من الأمعاء ملتصق في الصدر والقلب من الجهة اليمنى، إضافةً إلى وجود فتق في الحبل الشوكي، حيث تم اكتشاف تلك المشاكل أثناء عملية الولادة. فحوصات طبية وأكّد التجمّع الصحي في القصيم أنه تم إجراء الفحوصات الطبية وعمل الأشعة اللازمة، وتم التعامل الفوري معها وبشكل طارئ لإنقاذ حياتها، حيث أُجري لها إنعاش قلبي رئوي، مع تركيب الأنبوبة الحنجرية للتنفس والأنبوبة المعدية للتغذية، وبعد استقرار حالتها، تم نقلها إلى مستشفى الرس لاستكمال العلاج”. يذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى عقلة الصقور قد قدّم خدماته لأكثر من 27596 مستفيداً خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2022م، وإجراء 76 عملية جراحية, شملت 62 عملية جراحة عامة، و9 عمليات ولادة، و5 عمليات عظام، وبلغ عدد مصابي الحوادث 197.