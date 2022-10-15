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منذ بداية العام

130 ألف أسرة تسكن مسكنها الأول

2022-10-15 الساعة 4:57
130 ألف أسرة تسكن مسكنها الأول
المواطن - واس

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أعلن برنامج “سكني” عن استفادة 113,013 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، حيث بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 130,462 أسرة سعودية، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030 -برفع نسبة التملّك السكني للأسر إلى 70% بحلول 2030. وأوضح “سكني” أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات والحلول التي يوفرها للمستفيدين في شهر سبتمبر الماضي بلغ 12,183 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في ذات الشهر 12,978 أسرة .

باقات سكني:

ويتيح “سكني” باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، إذ شملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أنها تأتي إيماناً من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر لمنازلهم.

تسهيلات وخدمات:

ويُقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط هنا، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.
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