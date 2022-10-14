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بعد التأكد من كفاءتها

14 برنامجًا لـ البكالوريوس بنمط التعليم المدمج

2022-10-01 الساعة 6:55
14 برنامجًا لـ البكالوريوس بنمط التعليم المدمج
المواطن - واس

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن إصدار 14 ترخيصاً لبرامج بكالوريوس مقدمة بنمط التعليم المدمج لكل من جامعة الملك فيصل والجامعة العربية المفتوحة، ليصل إجمالي البرامج المرخصة 571 برنامجًا في التعليم والتدريب الإلكتروني.

تفاصيل البرامج:

وشملت التراخيص (4) برامج أكاديمية من برامج جامعة الملك فيصل في مرحلة البكالوريوس وهي: إدارة الموارد البشرية، وتعزيز الصحة، وعلوم الحاسب وتحليل البيانات، وتقنية المعلومات، كما شملت (10) برامج أكاديمية من برامج الجامعة العربية المفتوحة في مرحلة البكالوريوس وهي: دراسات الأعمال (المحاسبة واللغة العربية)، ودراسات الأعمال (المحاسبة)، ودراسات الأعمال (التسويق)، ودراسات الأعمال (الأنظمة)، وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة (التطوير والويب)، والشبكات والأمن، والحوسبة مع الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة (علوم الكمبيوتر)، وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة، English Language and Literature.

كفاءة وتوافق:

وتأتي هذه التراخيص بعد التأكد من كفاءة البرامج التعليمية والتدريبية وتوافقها مع معايير المركز، ومتابعة استيفاء متطلبات إصدارها، ويهدف المركز من خلال هذه التراخيص إلى حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، ورفع كفاءة القطاع وتنظيمه في المملكة، وتعزيز الثقة في برامج ومخرجات التعليم والتدريب الإلكتروني، وتمكين تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني مستدامة. ويستمر المركز في استقبال طلبات الترخيص للجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للمركز هنا، وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني [email protected]
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