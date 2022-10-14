14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022

L’Atelier de Joel Robuchon.

La Cantine du Faubourg.

Sass Cafe.

MusicHall.

Ninive.

Caviar Kaspia.

TATEL Restaurants.

Le Grand Venise.

Hell’s kichen by Gordon Ramsay

Philippe Chow.

Al Sultan Brahim.

Café de l’Esplanade.

Restaurant Lasserre.

L’Atelier de Joel Robuchon.

المواطن

تستعد الرياض لاستقبال سلسلة من المطاعم العالمية الشهيرة الفاخرة، بحلول نهاية العام في إطار تطوير قطاعَي السياحة والترفيه؛ بهدف تطوير المملكة كوجهة سياحية عالمية لتنويع الاقتصاد تحت خطط برنامج رؤية 2030.ومن ضمن سلسلة كبيرة من المطاعم العالمية المقرر افتتاحها في مناطق مثل البوليفارد والبجيري في الدرعية، ومركز الملك عبدالله المالي سيتم افتتاح كل من :من جانبه، كشف الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة “يكون” الاستثمارية للمطاعم في تصريح لـ “” أن سلاسل المطاعم العالمية، المقرر افتتاحها بحلول ديسمبر، في الرياض، تضم 14 مطعمًا بينهم 5 مطاعم حاصلون على نجمة ميشلان المرموقة والتي تُمنح كدلالة على جودة الطهي الفاخر. وأكد الأمير سعود على أن ذلك يعكس أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن التطوير الشامل لقطاع الترفيه والترويج لأسلوب الحياة الفاخر ويأتي كجزء من جهود المملكة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية، ستواصل الرياض تعزيز صورتها من خلال تبني العلامات التجارية للأكل الفاخر.وقال الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان: نهدف إلى خلق تجربة استثنائية في رحلة السائح وتجربة المواطن والمقيم في قطاع الأغذية في المملكة، وإحضار المطاعم العالمية إلى الرياض ومدن المملكة الأخرى سيسهم في تعزيز المكانة السياحية للمنطقة. يُشار إلى أن السعودية أصبحت محط اهتمام العلامات التجارية لسلاسل المطاعم العالمية لعدة أسباب منها تطور أذواق السعوديين وانتعاش قطاعات الترفيه.