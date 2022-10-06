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ضمن ملتقى تمكين وتوطين

1473 وظيفة للشباب والفتيات في جازان 

2022-10-06 الساعة 11:39
1473 وظيفة للشباب والفتيات في جازان 
المواطن - واس

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اختتمت مساء أمس فعاليات ملتقى جازان 2022 “تمكين وتوطين”, الذي نظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

35 جهة: 

وتم خلال الملتقى الذي عقد على مدى يومين، بمشاركة 35 جهة تمثل القطاع العام والقطاعين غير الربحي والخاص ، طرح 1473 وظيفة للشباب والفتيات، وتنفيذ 18 ورشة تدريبية بهدف نشر ثقافة العمل لدى المستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل من الأسر الضمانية والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام و تزويدهم بالممكّنات التي تساعدهم على الاعتماد على الذات عبر المواءمة مع متطلبات سوق العمل، وتوطين الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني.

6 ورش عمل: 

وشهد الملتقى في يومه الأخير تنفيذ ست ورش عمل تدريبية تضمنت “مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في ظل رؤية المملكة 2030 ، ومهارات العمل في المجال السياحي والفندقي، وكيف تمول مشروع ريادي ، والدعم الريفي وتطوير المشروع الزراعي، وماهية ريادة الأعمال ، وفكرتك بمليون: من الفكرة إلى سوق العمل .
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