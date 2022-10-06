1473 وظيفة للشباب والفتيات في جازان 

اختتمت مساء أمس فعاليات ملتقى جازان 2022 “تمكين وتوطين”, الذي نظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان. 35 جهة: وتم خلال الملتقى الذي عقد على مدى يومين، بمشاركة 35 جهة تمثل القطاع العام والقطاعين غير الربحي والخاص ، طرح 1473 وظيفة للشباب والفتيات، وتنفيذ 18 ورشة تدريبية بهدف نشر ثقافة العمل لدى المستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل من الأسر الضمانية والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام و تزويدهم بالممكّنات التي تساعدهم على الاعتماد على الذات عبر المواءمة مع متطلبات سوق العمل، وتوطين الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني. 6 ورش عمل: وشهد الملتقى في يومه الأخير تنفيذ ست ورش عمل تدريبية تضمنت “مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في ظل رؤية المملكة 2030 ، ومهارات العمل في المجال السياحي والفندقي، وكيف تمول مشروع ريادي ، والدعم الريفي وتطوير المشروع الزراعي، وماهية ريادة الأعمال ، وفكرتك بمليون: من الفكرة إلى سوق العمل .