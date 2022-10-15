15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق

استعرضت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع العديد من الأسئلة الشائعة حول ترخيص موثوق وإجابتها. ما هو موثوق؟ وموثوق خدمة تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتمـاعي، حيث يعتبر الترخيص إلزاميًا لمزاولة الإعلانات للأفراد. ورصدت “ المواطن ” 15 سؤالًا وإجابته من خلال الموقع الرسمي لخدمة موثوق، وهي أبرز الأسئلة الشائعة والتي قد تشغل العاملين في المجال، وجاءت كما يلي: أسئلة عن موثوق: هل يغني التعاقد مع شركة دعاية وإعلان عن ترخيص موثوق؟ لا ، يجب في كل الحالات إصدار ترخيص موثوق للأفراد ما هو العمر المسموح به لإصدار ترخيص موثوق؟ 18 سنة فما فوق. هل بالإمكان نقل ملكية الترخيص لشخص آخر؟ لا يمكن. في حساب تويتر أضع في النبذة التعريفّية أو تغريدة مثبتة عبارة برعاية واسم حساب الشركة الداعمة لي هل يلزمني ترخيص؟ في حال تقديم محتوى إعلاني لهذه الشركة أو التسويق والإشارة، فنعم يجب إصدار ترخيص. أعمل بشكل شخصي في فن تغليف الهدايا وأبيعها عبر حسابي الشخصي هل يستوجب إصدار ترخيص موثوق؟ لا يستوجب الحصول على ترخيص موثوق. لدي قناة على منصة يوتيوب وأعمل تقارير وتغطيات وتسويق عن السيارات من الوكالات بدون مقابل مالي هل يلزمني الترخيص؟ – نعم ، يستلزم إصدار ترخيص. هل يحق لشركة تقديم إعلانات بحسابها الرسمي لشركات أخرى؟ نعم، بعد استخراج ترخيص مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية. لدي شركة دعاية وإعلان وأرغب بالتعاقد مع الأفراد المعلنين؟ يمكن التعاقد مع المعلنين بعد التحقق من حصول الفرد على ترخيص تقديم الأفراد للمحتويات الإعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق”. هل يحق للشركات والمؤسسات إصدار ترخيص موثوق؟ الترخيص للأفراد المعلنين عبر حساباتهم الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي. أنا صاحب مهنة أو حرفة (مصور، رسام،…..)، أعلن عن المنتج الخاص بي في حسابي الشخصي في وسائل التواصل الاجتماعي هل يستوجب استخراج ترخيص موثوق؟ لا يستوجب الحصول على ترخيص موثوق. أعمل مسوق في أحد البنوك وأعلن عن القروض الشخصية والخدمات البنكية عبر حسابي هل يستوجب استخراج ترخيص موثوق؟ نعم، يستوجب الحصول على ترخيص موثوق. أعمل كمصمم وأعلن عن تصاميمي عبر حساباتي الشخصية، هل يجب على استخراج ترخيص موثوق؟ لا يستوجب الحصول على ترخيص موثوق. أنا من الأسر المنتجة وأبيع في حساباتي هل يلزم إصدار ترخيص موثوق؟ لا يستوجب الحصول على ترخيص موثوق. هل يلزم الأفراد الذين يقدمون خدمة التسويق العقاري عبر منصات التواصل الاجتماعي استخراج ترخيص موثوق؟ نعم يلزم الحصول على ترخيص موثوق مع التقيد والالتزام بالأنظمة المعمول بها في الجهات المعنية الأخرى. ما المطلوب من جهة تجارية ترغب في تقديم محتوياتها الإعلانية في حساب أحد الأفراد خارج المملكة؟ يجب على الجهة التجارية التحقق من حصول الفرد على ترخيص موثوق ، عبر منصة إعلام ما هي المخالفات والغرامات بحق المعلنين الذين لم يحصلوا على ترخيص موثوق؟ يمكن الاطلاع على جدول المخالفات والغرامات في اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع عبر بوابة الهيئة. كيف أتحقق من المعلنين الأفراد من خلال الهيئة؟ يمكن الاستعلام عن الترخيص من خلال منصة إعلام. الإعلان عن أكواد الخصم هل يستوجب استخراج ترخيص موثوق؟ لا يستوجب الحصول على ترخيص موثوق بشرط ألا يكون لغرض إعلاني.