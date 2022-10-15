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15 منطقة فوق الخيال بانتظاركم

2022-10-14 الساعة 12:52
15 منطقة فوق الخيال بانتظاركم
المواطن - الرياض

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تحت شعار فوق الخيال، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن 15 منطقة في موسم الرياض 2022، تتميَّز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص.

15 منطقة

وتشمل هذه المناطق، منطقة بوليفارد وورلد التي تضمُّ ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثَّل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون. وتبدأ فعاليات موسم الرياض 2022 يوم 21 أكتوبر الجاري بحفل عالمي يضم عرضًا لسيرك دو سوليه.

فعاليات مميزة

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” التي تشهد في موسم الرياض 2022 أول افتتاح لها، أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وجارتها “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.

بوليفارد رياض سيتي

أما منطقة “بوليفارد رياض سيتي” التي واكبت المواسم الماضية، فتتميز هذ العام بتطورات عديدة، من أبرزها استحداث 12 مطعمًا ومقهى جديدًا، إضافة إلى 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية، أبرزها مسرحيات الفيلسوف يوسف الثنيان، والسهم الملتهب ماجد عبدالله، إضافة إلى مجموعة من الحفلات الأسبوعية.
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