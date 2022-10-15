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وتبدأ فعاليات موسم الرياض 2022 يوم 21 أكتوبر الجاري بحفل عالمي يضم عرضًا لسيرك دو سوليه.
معالي رئيس مجلس الإدارة يكشف التفاصيل في #مؤتمر_موسم_الرياض 🇸🇦— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 12, 2022
15 منطقة في موسم #فوق_الخيال .. 🤩
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15 منطقة #فوق_الخيال بانتظاركم في #موسم_الرياض ❤️🔥😍 pic.twitter.com/fvE9Kal19O— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 13, 2022
15 منطقة وأكثر من 8500 يوم فعالية #فوق_الخيال في #موسم_الرياض ✨♥️ pic.twitter.com/OiCgJP1ZCG— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 13, 2022