150 ريالًا رسوم فحص عداد المياه

فيديو | مدير عام الإدارة العامة للأنظمة وأمانة اللجان في منظم المياه فهد القحطاني:



هناك نسبة معينة من الأخطاء في قراءة عداد المياه تتم معالجتها.. ورسوم فحص العداد في حال عدم وجود خطأ 150 ريالا#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/WYp6rl7hEC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 7, 2022

طلب فحص للعداد

رسوم الفحص

كشف مدير عام الإدارة العامة للأنظمة وأمانة اللجان في منظم المياه فهد القحطاني، أنه تم رصد نسبة من الأخطاء في قراءة العدادات بالمنازل، لكنه لا يمكن اختزال جميع أسباب ارتفاع استهلاكها في هذا الأمر.وأضاف القحطاني خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه بإمكان العميل عند وجود شكوى أو ارتفاع في الاستهلاك، الطلب من مقدم الخدمة بطلب فحص العداد وتدقيقه.وأشار إلى أن هناك رسوماً عند فحص العداد وذلك في حال عدم وجود خطأ، حيث تبلغ 150 ريالًا.