150 ريالًا رسوم فحص عداد المياه

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فيديو | مدير عام الإدارة العامة للأنظمة وأمانة اللجان في منظم المياه فهد القحطاني:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 7, 2022
هناك نسبة معينة من الأخطاء في قراءة عداد المياه تتم معالجتها.. ورسوم فحص العداد في حال عدم وجود خطأ 150 ريالا#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/WYp6rl7hEC