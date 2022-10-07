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في حال عدم وجود خطأ

150 ريالًا رسوم فحص عداد المياه

2022-10-07 الساعة 3:38
150 ريالًا رسوم فحص عداد المياه
المواطن - الرياض

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كشف مدير عام الإدارة العامة للأنظمة وأمانة اللجان في منظم المياه فهد القحطاني، أنه تم رصد نسبة من الأخطاء في قراءة العدادات بالمنازل، لكنه لا يمكن اختزال جميع أسباب ارتفاع استهلاكها في هذا الأمر.

طلب فحص للعداد

وأضاف القحطاني خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه بإمكان العميل عند وجود شكوى أو ارتفاع في الاستهلاك، الطلب من مقدم الخدمة بطلب فحص العداد وتدقيقه.

رسوم الفحص

وأشار إلى أن هناك رسوماً عند فحص العداد وذلك في حال عدم وجود خطأ، حيث تبلغ 150 ريالًا.
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