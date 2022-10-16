16 موقعًا ممنوع تملك العقارات فيها

أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، على منع التملك في 16 موقعًا بمناطق ومحافظات المملكة، ولا يجوز فيها اكتساب الملكية شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات. جاء ذلك مع بدء العد التنازلي لإغلاق المنصة الإلكترونية لتقديم طلبات تملك العقارات للمواطنين الذين لا يملكون صكوكًا أو مستمسكات شرعية، والتي ستغلق يوم الخامس من شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1444هـ. 16 موقعًا: وشملت هذه المواقع، حدود الحرمين الشريفين وحرم الحدود والمحميات الوطنية والمشاعر المقدسة والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي وأراضي المتنزهات البرية ومحميات الحياة الفطرية وقمم الجبال وأراضي المراعي والغابات ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض. كذلك المواقع الأثرية ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية ومسارات ومحطات الكهرباء ومناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها والأملاك العامة الصادر بها صكوك والمرافق والخدمات العامة.