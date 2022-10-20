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20 ألف درهم غرامة ضغطة فرامل

2022-10-24 الساعة 10:16
20 ألف درهم غرامة ضغطة فرامل
المواطن - متابعة

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رفع سائق إماراتي، دعوى قضائية ضد آخر، مطالبًا بإلزامه أن يؤدي له 115 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية؛ نظرًا لتسببه بالضرر له أثناء اعتراضه على الطريق العام، وضغط الفرامل أمامه، معرضًا حياته للخطر.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية، عن الشاكي قوله: أثناء قيادتي مركبتي، قام المشكو عليه باعتراضي على الطريق العام ثم قام بضغط الفرامل معرضًا حياتي للخطر.

حبس

وتمت إدانة المشكو عليه ومعاقبته بالحبس مدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وتعويض المجني عليه بـ51 ألف درهم، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى والاستماع لشهادة أحد الشهود.

20 ألف درهم

وأشارت محكمة أول درجة إلى ثبوت خطأ المشكو عليه المتمثل بتعريض حياة الشاكي للخطر، ولم يقدم الشاكي أي دليل على أن هناك ضررًا ماديًّا أصابه نتيجة هذا الاعتداء، وقد نتج عن هذا الخطأ أضرار معنوية متمثلة بما أصابه من خوف.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي 20 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار المعنوية التي أصابته وألزمته المصاريف.

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