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أقامته غرفة الطائف بالتعاون مع وزارة الاستثمار

20 فرصة استثمارية بالملتقى الاستثماري في الطائف

2022-10-19 الساعة 11:43
20 فرصة استثمارية بالملتقى الاستثماري في الطائف
المواطن - الطائف

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم الأربعاء، الملتقى الاستثماري بالطائف، الذي أقامته غرفة الطائف بالتعاون مع وزارة الاستثمار، والذي صاحبه معرض شاركت فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة، عرضت فيه فرصها الاستثمارية.

 

هذا وبدأت أعمال الملتقى بكلمة لرئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي، تحدث فيه عن أهمية الملتقى، والمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة والمحافظة وفقًا للمزايا النسبية والتنافسية لها، وضرورة مد جسور التواصل مع رجال وسيدات الأعمال داخل وخارج المحافظة، واطلاعهم على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بجهود وزارة الاستثمار لدعم وتشجيع الاستثمار في المملكة ومن ضمنها استعراض الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ومبادراتها المختلفة.. مقدمًا شكره لسمو محافظ الطائف على دعمه المستمر، ورعايته، ولوزارة الاستثمار كذلك.

بعدها توالت فقرات الملتقى بكلمة وعدة عروض لوزارة الاستثمار، وكذلك عرض من غرفة الطائف، مقدم من معهد الملك عبدالله للدراسات بجامعة الملك سعود، والذي اشتمل على عرض مفصل لأكثر من 20 فرصة استثمارية نوعية بالطائف، كما شارك في تقديم الفقرات والعروض صندوق التنمية السياحي، والمركز السعودي للأعمال.

هذا كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف خلال الملتقى الجهات الراعية والمشاركة.

         

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