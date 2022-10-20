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العمل جار لانهاء 26 كم في وادي ضبعان 

20 مشروعًا لدرء السيول في مدينة تبوك

2022-10-20 الساعة 5:12
20 مشروعًا لدرء السيول في مدينة تبوك
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

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كشفت أمانة منطقة تبوك عما تم إنهاؤه خلال الثماني سنوات الأخيرة من مشاريع درء أخطار السيول في مدينة تبوك والتي ستسهل – بمشيئة الله – جريان الأودية في مساراتها دون أي عوائق, الأمر الذي سيساهم – بتوفيق الله- في حماية المدينة من مخاطر جريان السيول.

20 مشروعا

وأوضحت الأمانة أنها أكملت تنفيذ (٢٠) مشروعاً من مشاريع درء أخطار السيول بقيمة إجمالية تجاوزت (٢٦٩) مليون ريال، تم من خلالها تهذيب وفتح (٧٥.٥كم) من مجاري الأدوية التي تمر بالمدينة وتدخل ضمن نطاق الأمانة وفق الدراسة الهيدرولوجية الشاملة التي قامت بها الأمانة في وقت سابق والتي تم من خلالها تحديد مسارات الأودية وأبعادها وتبين وجود ستة أودية رئيسية تمر داخل المدينة تدخل ضمن نطاق أعمال الأمانة ويتراوح عرض تلك الأودية ما بين (٩٠م) إلى (٤٥٠م).

وبينت الأمانة بأن المشاريع المنفذة تضمنت العديد من الأعمال كتهذيب مجاري الأودية وإزالة جميع العوائق فيها وفتح مجاريها إضافة إلى أعمال التكسية الخرسانية كما تم من خلال تلك المشاريع تنفيذ (٩) عبارات صندوقية في أنحاء متفرقة من المدينة.

وادي ضبعان

كما تستهدف الأمانة من خلال مشاريعها المستقبلية إلى تنفيذ (٢٦كم) من أعمال درء أخطار السيول لوادي ضبعان.
واختتمت الأمانة تصريحها بالشكر لله ثم لحكومتنا الرشيدة-أيدها الله- لما تقدمه من دعم واهتمام غير محدود بجميع القطاعات ومنها القطاع البلدي، في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك حفظه الله ومتابعته الدائمة، والحرص المستمر من قِبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

 20 مشروعًا لدرء السيول في مدينة تبوك

 

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