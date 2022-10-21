Icon

سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية Icon رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال Icon انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية Icon نقش ثمودي جديد في العلا Icon الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين Icon السعودية تثمن دعم جوبا لاستضافة إكسبو 2030 Icon حساب المواطن: متوسط دعم الأسرة 1831 ريالًا Icon انخفاض القيم الإيجارية لـ 24 حياً بالرياض Icon انخفاض تحويلات الأجانب إلى 11.9 مليار في أغسطس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
 بزيادة 40% عن 2022

21 جامعة سعودية بتصنيف التايمز 2023

2022-10-12 الساعة 11:25
21 جامعة سعودية بتصنيف التايمز 2023
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

واصلت الجامعات السعودية تميّزها في المؤشرات العالمية لتصنيف الجامعات، محقّقة قفزة نوعية بزيادة 40% عن العام الماضي بعد صدور تصنيف التايمز للجامعات العالمية في نسخته الأخيرة اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022.

21 جامعة: 

وشملت نتائج التصنيف المعلنة إدراج 21 جامعة سعودية ضمن الجامعات العالمية في مؤشرات التصنيف ومعاييره الجامعية، حيث دخلت 6 جامعات في التصنيف لأول مرة، كما حقّقت 7 جامعات أخرى تقدّماً في مراكزها، وحافظت 6 جامعات على مراكزها السابقة، بما يسهم في بقاء الجامعات السعودية ضمن مراكز متقدمة، وتفصلها مرتبة واحدة عن قائمة أفضل 100 جامعة عالمية. وحلّت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز 101 عالمياً متصدرة بذلك الجامعات السعودية، تلتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي جاءت ضمن مجموعة (201-250)، ثم جامعة الملك سعود التي جاءت ضمن مجموعة (251-300)، وجامعة الفيصل رابعاً، وضمن مجموعة ( 301-350)، فيما حلّت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خامس الجامعات السعودية وضمن مجموعة ( 351-400) حيث دخلت التصنيف لأول مرة.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مسلح يعتدي على سفيرة إيران في كوبنهاغن
العالم

مسلح يعتدي على سفيرة إيران في كوبنهاغن

العالم
ضبط مواطن بحوزته 45000 قرص محظور بالعارضة
أخبار أمنية

ضبط مواطن بحوزته 45000 قرص محظور بالعارضة

أخبار أمنية
7 حيوانات ناقلة لمرض داء الكلب
صحة وطب‎

7 حيوانات ناقلة لمرض داء الكلب

صحة وطب‎
تروجينا تحفة معمارية ووجهة لا مثيل لها 
تقارير

تروجينا تحفة معمارية ووجهة لا مثيل لها 

تقارير
مشكلة قد يسببها تدليل الطفل
صحة وطب‎

مشكلة قد يسببها تدليل الطفل

صحة وطب‎
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة...
السعودية اليوم

طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة...

السعودية اليوم
سناب شات تطلق نسخة الويب لجميع المستخدمين
تكنولوجيا

سناب شات تطلق نسخة الويب لجميع المستخدمين

تكنولوجيا
الأرصاد: سحب رعدية على 3 مناطق
السعودية اليوم

الأرصاد: سحب رعدية على 3 مناطق

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه