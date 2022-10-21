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بمشاركة عدد من المتحدثين

21 محاضرة في مؤتمر القصيم لـ الروماتيزم

2022-10-05 الساعة 7:11
21 محاضرة في مؤتمر القصيم لـ الروماتيزم
المواطن - الرياض

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تنطلق النسخة الثانية من مؤتمر القصيم الثاني لمستجدات أمراض الروماتيزم، الذي تنظمه الجمعية العلمية للطب الباطني بعد غدٍ خلال الفترة 7 – 8 أكتوبر 2022م، عن بعد وحضوري، بمشاركة عدد من المتحدثين ما بين أساتذة جامعات واستشاريين من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج.

7 جلسات:

وأوضح رئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد السلطان، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة مستجدات طب الروماتيزم وتبادل الخبرات، وذلك من خلال ٧ جلسات تحتوي على ٢١ محاضرة لتبادل الخبرات العلمية والعملية والطبية ولرفع الوعي والمستجدات لدى الممارسين الصحيين، ورفع مستوى القدرات.

أحدث البحوث:

وأشار إلى أن المؤتمر يتناول تقديم أحدث البحوث في مجال أمراض الروماتيزم، كما سيلقي الضوء على مستجدات أمراض الروماتيزم المختلفة التي قد تكون غامضة لدى كثير من المرضى، وسيناقش المؤتمر أثر العلاج المبكر في التهاب المفاصل والتوصيات الحديثة لمرض الروماتيد وأهم طرق العلاج والتشخيص، وأيضا دور التشخيص المبكر في تقليل مدى الإصابة بمرض الروماتيزم ومناقشة التهاب المفاصل لدى الأطفال، وأحدث الممارسات في علاج التغيرات الجلدية في الذئبة الحمراء، بالإضافة إلى استعراض آراء عدد من الاستشاريين.
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