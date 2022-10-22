22 مليون ريال تُهدد #النصر !

يبدو أن نادي النصر أصبح مهددًا بعقوبة مالية كبيرة، وذلك بسبب قضيته مع نجمه السابق البرازيلي جوليانو دي باولا.

وقال أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي لـ أصفر الرياض أن المحكمة الرياضية ” كاس” قررت تغريم أصفر الرياض مبلغًا ماليًا قدره 22 مليون ريال بسبب قضية جوليانو.

وكان جوليانو رفع قضيتين ضد أصفر الرياض، الأولى كانت بتحصيله المبالغ المالية التي خُصمت خلال فترة كورونا قبل سنتين من الآن.

القضية الثانية كانت بطلب اللاعب البرازيلي الحصول على تعويض مالي بعد فسخ العقد لأسباب مشروعة.

ووجه أحمد الغامدي اتهامًا للإدارة السابقة بالنادي التي كان يرأسها صفوان السويكت، بسبب تجاهلهم حل قضية جوليانو على حد قوله، مضيفًا أن إدارة صفوان السويكت أخفت أورقًا تتعلق بقضية جوليانو، وتسبب هذا الإخفاء في إضعاف موقف إدارة مسلي آل معمر في الاستئناف الذي قدمه لـ ” كاس”.

النصر مُلزم بـ الدفع

وقال القانوني الرياضي أحمد الشيخي عبر حسابه في “تويتر” : “كما انفردنا سابقًا، محكمة كاس تُبلغ كل الأطراف بقرارها النهائي وتحكم برفض استئناف النصر بقضية جوليانو، حيث أيدت قرار الفيفا”.

وفي حال لم يلتزم أصفر الرياض بقرار الفيفا وكأس، قد يؤدي ذلك لفرض عقوبات على الفريق العاصمي مثل خصم النقاط ومنعه من تسجيل الصفقات الجديدة.