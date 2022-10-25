25 متهمًا في قبضة الأمن

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وبحسب فيديو نشره الأمن العام على موقع تويتر، تم القبض على مواطن ظهر بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتلفظ بعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة أثناء وصول فرقة متخصصة إلى المطار للمشاركة في إحدى الفعاليات.
في قبضة رجال الأمن .— الأمن العام (@security_gov) October 4, 2022
#تم_القبض pic.twitter.com/4YoHUgKeT4