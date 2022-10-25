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ارتكبوا جرائم متنوعة

25 متهمًا في قبضة الأمن

2022-10-05 الساعة 12:45
25 متهمًا في قبضة الأمن
المواطن - الرياض

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أعلن الأمن العام، أمس الثلاثاء، القبض على 25 متهمًا بارتكاب جرائم متنوعة خلال الأيام الماضية. وبحسب فيديو نشره الأمن العام على موقع تويتر، تم القبض على مواطن ظهر بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتلفظ بعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة أثناء وصول فرقة متخصصة إلى المطار للمشاركة في إحدى الفعاليات.

نقل مخالفين: 

كما تم القبض على مواطن يقود مركبة على رصيف مخصص للمشاة في مرفق عام معرضًا حياة الآخرين للخطر ومخالفًا بذلك أنظمة السلامة المرورية، وتم القبض على مواطن نقل 4 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومواطن آخر نقل خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

حوادث جنائية: 

كذلك تم ضبط مواطنين اثنين ارتكبا حوادث جنائية في عدد من المناطق تمثلت في انتحال صفقة غير صحيحة والنصب والاحتيال على أشخاص بإيهامهم بإيصال خدمة التيار الكهربائي إلى منازلهم بمقابل مالي يتم تحويله إلى حساباتهم البنكية، إضافة إلى 3 مقيمين من الجنسية السودانية جمعوا أموالًا مجهولة المصدر وحولوها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية بطرق غير مشروعة وضبط بمنزل أحدهم 780 ألف ريال.
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