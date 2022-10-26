26 يوماً وينتصف الوسم وتشتد البرودة

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مع دخول الوسم :— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 13, 2022
كحال أيامنا هذه
سنلاحظ هبوب الرياح اللطيفة المشوبة ببرودة في كل صباح
ومع انتصاف الموسم أي بعد 26 يوماً تشتد البرودة وتأخذ الطابع الشتوي
pic.twitter.com/HvX9q1Idan
بقي على :— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 13, 2022
1-المربعانية 50 يوماً
2-الشبط 90 يوماً
3-العقارب 116 يوماً
ومع نهاية العقارب تنتهي مواسم الشتاء الفعلي وتدخل مرحلة الربيع الممتع
pic.twitter.com/HvX9q1ra8n