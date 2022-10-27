294 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس تسجيل 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 821246 حالة، فيما تم تسجيل 235 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 807364 حالة.
وقالت الصحة إنه تم تسجيل حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 9401 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4482.
وقدمت وزارة الصحة نصائح وإرشادات للوقاية من متحور XBB، بعد أن تم رصده في عدد محدود من العينات الإيجابية، وحذرت من انتشاره بشكل أكبر من المتحورات الأخرى.
ودعت الوزارة، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الالتزام بما يلي:
– استكمال جرعات كوفيد-19 والحصول على الجرعة التنشيطية لتوفير الحماية من المضاعفات الشديدة.
– ارتداء الكمامة عند الإصابة بالعدوى وخاصة كبار السن ومن يعاني من الأمراض المزمنة.
– غسل اليدين باستمرار والحفاظ على نظافتها.