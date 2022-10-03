3 أسئلة تشغل مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع استفسارات بعض المواطنين عن مستحقات الضمان الاجتماعي المطور، ومدى أحقيتهم وإمكانية احتسابها في حال وجود مكافآت أو ما يؤثر على قيمة الضمان مع زيادة الدخل أو وجود سكن عائلي.
وقال أحد المواطنين في استفسار إلى خدمة عملاء التنمية الاجتماعية على موقع” تويتر”، ورصدتها “المواطن“: هل مكافأة الجامعة لأحد التابعين تحتسب ضمن الدخل وتؤثر في مقدار الدعم للمطور؟
من جهتها، جاء رد خدمة العملاء، بأن مبلغ الاستحقاق يحتسب بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية، وفي حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.
وورد استفسار آخر من أحد المواطنين على “تويتر”: الحين ممكن أفهم كيف أثبت لكم السكن وأنا ساكنه مع والدي والبيت باسمه؟
وفي هذه الحالة، أكدت الوزارة أن نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكنك التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن، بحسب خدمة العملاء.
وتساءلت مواطنة على قيمة الضمان التي حصلت عليها، قائلة: أنا مسجلة بالضمان ومؤهلة وطلعت لي الدفعة 1210 وأنا مع أسرتي عددنا 6 ودخلنا 3000 ريال ليش كذا؟
من جهته، أوضح حساب خدمة العملاء بأنه لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد، ولابد من إضافته كمصدر دعم عند استكمال بيانات الدخل.
ويمكن للمواطنين للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:
– الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– إنشاء حساب جديد.
– الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
– تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
– التأكيد على البيانات المدخلة.
– سيتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.
سالم مسفر عبدالله الجنوبي
أنا مطلق وعندي ثلاث عيال وغير موضف وساكن مع الوالده في شقه ملك والحين أكثر من ثلاث شهور ماينزل الضمان ومشكلة الاعتراض لازم 25 يوم تقريبا وأحيان الضروف ماتسمح والمكاتب ياخذون من 50 ريال وفوق