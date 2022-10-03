3 عادات صباحية لبشرة نضرة

هناك العديد من الطرق الطبيعية للحصول على بشرة نضرة وصحية، خاصة في الصباح.

يشير تقرير على موقع health، أنه من الأفضل أن تعتني ببشرتك بعد استيقاظك في الصباح عندما تكون بشرتك مرتاحة جيدًا وخالية من الأوساخ أو العناصر الخارجية.

في غضون ذلك، عناك عادات صحية يجب اتباعها للحصول على بشرة صحية لامعة.

كيس ثلج على بشرتك

يساعد فرك الثلج بحركة دائرية حول وجهك على منحك بشرة متوهجة، من المعروف أن الكمادات الباردة يمكن أن تقلل التورم لذا، فإن استخدام الثلج أو كيس الثلج أو الملعقة المجمدة على وجهك وعينيك في الصباح سيساعدك على الشعور بالانتعاش عن طريق إزالة الانتفاخات من تحت عينيك وجميع المناطق الأخرى من وجهك.

التعرق

قد يبدو التعرق وكأنه شيء فوضوي وغير مرتب ولكنه ينظف وجهك وبمجرد أن يبرد عرقك تترك بشرة متوهجة لذلك ، في الصباح، اذهب للركض في متنزه قريب أو تمرين سريع في صالة الألعاب الرياضية سيجعلك هذا تشعر بالانتعاش ويمنحك بشرة متوهجة رائعة في الصباح.

استخدم واقي الشمس

يعد وضع واقي الشمس في كل مرة تخرج فيها من المنزل أمرًا ضروريًا للغاية، والواقي من الشمس يحمي بشرتك من جميع أنواع تلف الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس ويحافظ على بشرتك صحية ومتوهجة.