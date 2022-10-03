3 عوامل تؤهل السعودية لاستقطاب القمم

أكد الأكاديمي والكاتب الاقتصادي د. بندر الجعيد، أن المملكة لديها العديد من عوامل الجذب منها الممكنات الاقتصادية والمكانة السياسية والموقع الجغرافي التي تؤهلها لاستقطاب القمم.

فيديو | الأكاديمي والكاتب الاقتصادي د. بندر الجعيد لـ #هنا_الرياض: المملكة لديها العديد من عوامل الجذب منها الممكنات الاقتصادية والمكانة السياسية والموقع الجغرافي التي تؤهلها لاستقطاب القمم pic.twitter.com/YN1omTkT92 — هنا الرياض (@herealriyadh) October 25, 2022

وتابع الجعيد في لقاء له مع برنامج هنا الرياض، أن المملكة لديها مكملات اقتصادية، ولديها مكانة سياسية، ولديها موقع جغرافي، وهي أبرز عوامل جذب لاستقطاب القمم.

حضور قوي للمملكة

وتابع الأكاديمي بندر الجعيد: إن هذه القمم تلعب دورًا محوريًّا على الصعيد الاقتصادي، لذلك الرؤية التي وضعت نصب أعينها الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة لم يكن صدفة، بل نتاج خطط معدة مسبقة للاستفادة من كل ذلك واستغلال الفرص، مما يساهم في أن يكون هناك حضور قوي للمملكة خارج منطقة الشرق الأوسط.

واستطرد: الجدول الخاص بالرياض، مليء بالكثير من الفعاليات، سواء دولية، اقتصادية، أكاديمية، بحثية، فضلًا عن العمل على تشريعات خاصة للخدمات اللوجستية لمثل هذه الفعاليات، خاصة في المنتديات والمؤتمرات.

منتدى مستقبل الاستثمار

أكد الجعيد أن كل قمة ومنتدى لها طبيعة خاصة ولها أهداف، مشيرًا إلى أن منتدى مستقبل الاستثمار، هو منظمة غير ربحية تهدف إلى إيجاد منصة لمناقشة المشاكل التي تكون على صعيد 5 سنوات.