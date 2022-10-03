3 مباريات اليوم بافتتاح سابع جولات دوري يلو

مباريات دوري يلو

تنطلق مباريات الجولة السابعة من دوري يلو اليوم الاثنين بإقامة 3 مباريات لـ موسم 2022/2023.في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة تُقام مباراتا ” الحزم والقادسية” و ” العربي ضد الرياض”. أما في تمام الثامنة مساءً، يلعب هجر ضد الأخدود. ويقود مباراة الحزم والقادسية تحكيميًا كل من ” تركي هشلان حكم ساحة، عبدالعزيز عسيري حكمًا مساعدًا، رائد الرميثي حكمًا مساعدًا، عيسى الشقاق حكمًا رابعًا، مساعد المشاري حكمًا للفيديو، خالد الجهني مساعد لحكم الفيديو”.أما في مباراة هجر والأخدود فسيكون عبدالله الخربوش حكم ساحة، سامي العرفج حكمًا مساعدًا، حمد بن حركان حكمًا مساعدًا، مصطفى الدليم حكمًا رابعًا، رائد الزهراني حكمًا للفيديو، حامد الأحمري مساعدًا لحكم الفيديو. بينما في مباراة العربي والرياض سيقود المباراة تحكيميًا الحكم أحمد البركاتي، حسن آل سلام حكمًا مساعدًا، محمد سروي حكمًا مساعدًا، فهد الزهراني حكمًا رابعًا، محمد الدقاش حكمًا للفيديو، علي العلي مساعدًا لحكم الفيديو”.