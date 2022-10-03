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مواقع عشوائية من جوجل أبرزها

3 مصادر لا تأخذ معلوماتك الصحية منها

2022-10-19 الساعة 6:46
3 مصادر لا تأخذ معلوماتك الصحية منها
المواطن - الرياض

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حذرت وزارة الصحة، من أخذ المعلومات من المصادر غير الرسمية، مُحددة 3 أماكن لا ينبغي الوثوق بها.

3 أماكن غير موثوق بها

وقال حساب “عش بصحة” التابع لوزارة الصحة على موقع “تويتر” “إذا كنت تأخذ معلوماتك من هذه الأماكن فاعلم أن مصدرك من غير مصدر! وهي مجموعات الواتساب، مواقع عشوائية من جوجل، وتجارب الناس”.

المصادر الرسمية

ودائمًا ما تدعو وزارة الصحة المواطنين إلى أهمية أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية والموثوقة، فضلًا عن تجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة. وأكدت الوزارة ضرورة أن يحرص المواطنون على أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة والرسمية عبر حساباتها الرسمية.
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