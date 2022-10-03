3 مصادر لا تأخذ معلوماتك الصحية منها

3 أماكن غير موثوق بها

المصادر الرسمية

حذرت وزارة الصحة، من أخذ المعلومات من المصادر غير الرسمية، مُحددة 3 أماكن لا ينبغي الوثوق بها.وقال حساب “عش بصحة” التابع لوزارة الصحة على موقع “تويتر” “إذا كنت تأخذ معلوماتك من هذه الأماكن فاعلم أن مصدرك من غير مصدر! وهي مجموعات الواتساب، مواقع عشوائية من جوجل، وتجارب الناس”.ودائمًا ما تدعو وزارة الصحة المواطنين إلى أهمية أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية والموثوقة، فضلًا عن تجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة. وأكدت الوزارة ضرورة أن يحرص المواطنون على أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة والرسمية عبر حساباتها الرسمية.