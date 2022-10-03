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ضبطتها مكافحة المخدرات

3.9 مليون قرص إمفيتامين في شحنة فلفل

2022-10-19 الساعة 12:23
3.9 مليون قرص إمفيتامين في شحنة فلفل
المواطن - الرياض

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب أكثر من (3.9) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة “فلفل”.

تفاصيل العملية:

وقالت المديرية إنه تم ضبط 3.989.000 قرص من الإمفيتامين المخدر بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مخبأة داخل شحنة فلفل وتم القبض على مستقبليها في الرياض وجدة وهم 5 أشخاص، مقيم ووافدان بتأشيرتي زيارة ومرور من الجنسية السورية ووافد زائر من الجنسية المصرية ومواطن. وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولوية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.  
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