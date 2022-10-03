3.9 مليون قرص إمفيتامين في شحنة فلفل

إحباط محاولة تهريب أكثر من (3.9) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالتنسيق مع @Zatca_sa، مخبأة داخل شحنة "فلفل"، بحوزة (5) أشخاص.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/CzSruwkDAC — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 19, 2022

تفاصيل العملية:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب أكثر من (3.9) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة “فلفل”.وقالت المديرية إنه تم ضبط 3.989.000 قرص من الإمفيتامين المخدر بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مخبأة داخل شحنة فلفل وتم القبض على مستقبليها في الرياض وجدة وهم 5 أشخاص، مقيم ووافدان بتأشيرتي زيارة ومرور من الجنسية السورية ووافد زائر من الجنسية المصرية ومواطن. وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولوية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.