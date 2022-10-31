31.70 ريال نسبة التذبذب لسهم صناعة الورق

أعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة السعودية لصناعة الورق على أساس سعر 31.70 ريال. تفاصيل الإعلان: وبحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية، اليوم الأربعاء، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية لصناعة الورق يوم الاثنين 21 / 03 / 1444هـ الموافق 17 / 10 / 2022م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الثلاثاء 22 / 03 / 1444هـ الموافق 18 / 10 / 2022م على أساس سعر 31.70 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة. ولفتت السعودية لصناعة الورق إلى أنه سيتم إيداع حقوقها في محافظ المساهمين يوم الخميس 24 / 03 / 1444هـ الموافق 20 / 10 / 2022م.