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للرجال والنساء بعدة تخصصات

33 وظيفة عبر برنامج العمل عن بعد

2022-10-08 الساعة 11:42
33 وظيفة عبر برنامج العمل عن بعد
المواطن - الرياض

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أعلن برنامج العمل عن بعد، عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 33 وظيفة (رجال/ نساء) بنظام العمل (عن بُعد)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– منسق منتجات. – موظف استقبال. – مساعد إداري (3 وظائف). – مندوب مشتريات. – مراكز اتصال. – محصّل. – أخصائي تسويق (وظيفتان). – مندوب مبيعات. – وكيل توظيف. – مهندس الصحة والسلامة والبيئة. – أخصائي صحة وسلامة مهنية. – كاتب موارد بشرية. – كاتب بيانات عملاء. – مدير عمليات موارد بشرية. – أمين مخزن. – مُستشار قانوني. – جامع بيانات. – أخصائي تجارة إلكترونية. – مدير عمليات موارد بشرية. .. وأخرى. تفاصيل أكثر حول العمل (عن بُعد): هل يسجل العاملين عن بعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟ – التسجيل في التأمينات شرط مسبق لأي عامل عن بعد، لذلك يجب أن يكون العامل عن بعد مسجلًا في التأمينات كعامل عن بعد بدوام كامل/ جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل عن بعد.  ما هي شروط الالتحاق بالعمل عن بعد؟ 1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. 2- العمر من 18 إلى 60 سنة. 3- لا يتطلب شهادات عليا. 4- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا  
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