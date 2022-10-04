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لتطوير اللاعبين فنيًا وبدنيًا

4 عناصر تجهز الأخضر لأولمبياد باريس

2022-10-23 الساعة 7:26
4 عناصر تجهز الأخضر لأولمبياد باريس
المواطن - الرياض

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كشف المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، سعد الشهري عن العناصر الأربعة التي يرتكز عليها، لتطوير لاعبي الأخضر والإعداد للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”.

تجهيز الأخضر

وتحدث سعد الشهري خلال المؤتمر الفني الأول للمدربين الوطنيين: “بعد المشاركة في أولمبياد طوكيو، هدفنا الرئيسي خلال المرحلة الحالية إعداد منتخب قادر على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024”.

 

مدرب الأخضر الأولمبي سعد الشهري
الشهري – المصدر @saudiFF

وتابع: “ركزنا في دورة الألعاب الإسلامية الأخيرة على ضم لاعبين من مواليد عام 2001، من أجل تجهيزهم لأولمبياد 2024، لدينا 4 عناصر نحرص عليها في الأخضر الأولمبي من أجل تطوير اللاعبين وتتمثل في الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية والنفسية”.

واختتم سعد الشهري تصريحاته قائلًا: “المشاركة في بطولتي غرب آسيا وكأس آسيا 2020 ساعدت في استيعاب اللاعبين لأسلوب اللعب بشكل كبير، ما أثمر عن تحقيق الأخضر الأولمبي لبطولة كأس آسيا الأخيرة”.

الشهري في كأس آسيا تحت 23 عاما (1)
الشهري – المصدر @SaudiNT

حديث رينارد

وكان مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد قد أشاد خلال المؤتمر أيضًا بالقدرات الفردية للاعبين وتطور الكرة في المملكة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

هيرفي رينارد

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