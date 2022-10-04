4 غيابات لـ الهلال أمام الشباب

الهلال يتفوق تسويقيًا

تشكيل الهلال والشباب المتوقع

سيغيب 4 لاعبين عن نادي الهلال في مباراة اليوم أمام نادي الشباب، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين. ولن يتواجد كل من ” سالم الدوسري، وسلمان الفرج وياسر الشهراني” للإصابة، بينما يغيب البرازيلي ماثيوس بيريرا لأسباب فنية. وفي سياق آخر، يتفوق نادي الهلال من حيث القيمة التسويقية على نادي الشباب، وذلك بمناسبة مباراة الفريقين اليوم.قيمة أزرق الرياض التسويقية تساوي 60 مليون يورو، بينما قيمة الشباب التسويقية هي 35 مليون يورو.البرازيلي ماثيوس بيريرا هو أعلى لاعبي أزرق الرياض قيمة تسويقية بقيمة قدرها 11 مليون يورو، بينما البولندي كريتشوفياك لاعب الشباب هو أعلى قيمة تسويقيًا برصيد 8 ملايين يورو.التشكيل المتوقع لـ أزرق الرياض لـ مباراة الشباب سيكون مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، علي البليهي، جانغ هيون سو، حمد اليامي، جوستافو كويلار، كاريلو، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، ناصر الدوسري، إيغالو”. التشكيل المتوقع لـ الشباب سيكون مكونًا من: “كيم سونج، فواز الصقور، سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي، كريتشوفياك، بانيجا، كارلوس جونيور، كريستيان جوانكا، هتان باهبري، سانتي مينا”.