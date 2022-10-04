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4 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة

2022-10-25 الساعة 10:52
4 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة
المواطن - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الثلاثاء ، أن تسجل 4 مدن أعلى درجة حرارة في السعودية.

وتوقع المركز عبر تويتر، أن تسجل مدن المدينة المنورة والدمام والأحساء ، أعلى درجة حرارة عند 37 درجة مئوية تليهما مكة المكرمة وجدة وينبع والخرج عند 36 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الغربية من منطقة حائل، كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

توقعات حالة الطقس

ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على عسير، الباحة و الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 على الجزء الشمالي وبسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والجنوبي ومن نصف المتر إلى المتر ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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