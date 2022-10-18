40 كفيفًا يحترفون تدليك القدمين

تمكن 40 كفيفًا من ذوي الإعاقة البصرية من احتراف مهنة تدليك القدمين لتقديم جلسات التحفيز الانعكاسي. لك تقت يتكون الفريق من 20 شابًّا و10 فتيات جمعيهم من ذوي الإعاقة البصرية، بحسب ما صرح ‏قائد فريق (لك تقت)، حسني بوق، لـ “العربية”، اليوم الثلاثاء. وأوضح أن معنى شعار (لك تقت) هي الأحرف الأولى لعبارة (لمسة كفيف لتدليك القدم التحفيزي)، لافتًا إلى أن فكرة الفريق هي تقديم جلسات تدليك القدمين ‏أو ما يعرف بالتحفيز الانعكاسي Reflexology لطالبي هذا النوع من الخدمة. خدمة مميزة ويسعى الفريق إلى إيصال رسالة للمجتمع لتعريفه بقدراتهم ومهاراتهم رغم إعاقتهم البصرية في تقديم خدمة مميزة، وهي تدليك القدمين، وذلك تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 بدمج المعاقين بصريًّا ‏في المجتمع بالتدريب والتأهيل والتوظيف في مهنة مناسبة لإعاقتهم. فيما عقد الفريق عدة دورات تدريبية للمعاقين بصريًّا ‏من الجنسين في مجال تدليك القدمين وفي مجال التدليك الاسترخائي ‏لكامل الجسم، كما قام الفريق بالمشاركة المجتمعية ‏في فعاليات الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية وغير الربحية المختلفة. فوائد التدليك وحول فوائد تدليك القدمين، قال بوقس: إن التدليك يقلل الآلام العضلية التي تصيب الجسم بشكلٍ عام، كما يخفف من حدة التوتر، ويقلل من الشعور بالاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى أن التدليك يساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء، كما يساعد في زيادة التركيز وزيادة القدرة على الفهم والاستيعاب، ويخفف العديد من آلام الجسم.