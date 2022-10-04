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طرحتها شركة تنفيذ

40 وظيفة شاغرة في قطاع البنوك

2022-10-04 الساعة 10:06
40 وظيفة شاغرة في قطاع البنوك
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات الإدارية سابقًا) عن طرح 40 فرصة وظيفية، للرجال والنساء، للعمل في قطاع البنوك (بدوام كامل) حسب المسميات والشروط.

المسمى الوظيفي:

– ممثل خدمة عملاء الهاتف المصرفي (Telesales Agent) المتطلبات: درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) مع مهارات في التواصل والاستماع (لا يشترط الخبرة). عدد الوظائف: 20 وظيفة – تنفيذي مبيعات (Sales Executive) المتطلبات: درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) مع مهارات في التواصل والتفاوض (لا يشترط الخبرة). عدد الوظائف: 20 وظيفة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. – حاصل على شهادة البكالوريوس كحد أدنى (كافة التخصصات مطلوبة). – إتقان اللغة العربية ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية. – الانضباط في مواعيد العمل. – مهارات في التواصل. – مهارات التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي. – لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1444/3/8هـ (الموافق 2022/10/4م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: هنا.  
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